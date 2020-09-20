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19:57 (мск), источник: Известия

Пелоси допустила влияние демократов на назначение судьи Верховного суда

У Демократической партии США есть возможности помешать назначению судьи Верховного суда до выборов президента страны. Об этом 20 сентября в эфире телеканала ABC заявила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Источник: AP 2020

На вопрос журналистов, не планируют ли демократы в палате объявить второй по счету импичмент президенту Дональду Трампу, если он попытается назначить судью до выборов, политик заявила о наличии вариантов. Конкретные действия она обсудить отказалась.

«Но факт остается фактом — наша страна столкнулась с большим вызовом. Нынешний президент даже грозил не признать итоги выборов», — сказала Пелоси.

Судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург умерла в пятницу и президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленно назначить нового. Политик намерен сделать это на наступающей неделе.

В случае утверждения назначенным Трампом преемника судьи, число назначенцев в инстанции, принадлежащих к Республиканской партии, увеличится до шести из девяти судей.

В августе Пелоси и ee однопартиец, председатель комитетa по разведке палаты представителей Адам Шифф заявили, что Россия активно «вмешивается» в американскиe президентские выборы.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. В настоящее время бывший кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа по опросам избирателей.

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