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20:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Спецпосланник Трампа: если ДСНВ не будет продлен, США переоборудуют вооружение

США готовы начать обратную конверсию своих стратегических систем, в случае если истекающий в феврале 2021 года российско-американский Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен.

Источник: Reuters

Об этом в интервью «Ъ» сказал специальный посланник президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы просто проведем обратную конверсию наших вооружений (речь идет о введении пусковых установок баллистических ракет обратно в строй.— “Ъ”) сразу же после окончания срока действия договора в феврале», — заявил он.

При этом из ответов господина Биллингсли следует, что США согласятся на продление ДСНВ, только если Россия выполнит целый ряд условий. Нынешняя администрация считает, что договор более выгоден России, чем США. Россия, напомним, предложила продлить его еще на пять лет без каких-либо предусловий. По словам же Маршалла Биллингсли, Вашингтон настаивает на принятии двумя президентами совместного заявления-меморандума, в котором должны быть обозначены контуры многостороннего договора, который придет на смену ДСНВ, только в таком случае США согласятся его продлить.

Елена Черненко

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