20:47 (мск), источник: Коммерсантъ
Спецпосланник Трампа: если ДСНВ не будет продлен, США переоборудуют вооружение
США готовы начать обратную конверсию своих стратегических систем, в случае если истекающий в феврале 2021 года
Об этом в интервью «Ъ» сказал специальный посланник президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
«Мы просто проведем обратную конверсию наших вооружений (речь идет о введении пусковых установок баллистических ракет обратно в строй.— “Ъ”) сразу же после окончания срока действия договора в феврале», — заявил он.
При этом из ответов господина Биллингсли следует, что США согласятся на продление ДСНВ, только если Россия выполнит целый ряд условий. Нынешняя администрация считает, что договор более выгоден России, чем США. Россия, напомним, предложила продлить его еще на пять лет без
Елена Черненко