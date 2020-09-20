Косачев: ультиматум США по ДСНВ вряд ли говорит о желании Вашингтона договориться

Ультимативные заявления США о намерении выдвинуть новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут свидетельствовать об отсутствии реального желания Вашингтона урегулировать вопрос по сокращению вооружений. Такое мнение высказал в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Настораживает ультимативность некоторых подходов — «либо как говорим мы, либо никак». Это вряд ли самый короткий путь к достижению искомого результата, либо искомый результат для американцев заключается не в том, чтобы достичь устойчивых и взаимоприемлемых договоренностей.
Константин Косачевглава комитета Совета Федерации по международным делам
Он высказал мнение, что речь идет об очень серьезных материях, и существо предложений должны оценивать эксперты, непосредственно участвующие в соответствующих консультациях.
«Однако уже сейчас настораживает, что часть из них, возможно, транслируется через прессу, а это может означать не более чем попытку изначально создать дополнительное давление на вторую сторону», — отметил сенатор.
Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что Вашингтон может выдвинуть новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), если Россия не примет их предложение до выборов президента Соединенных Штатов.