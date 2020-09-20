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23:00 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Террористы планируют инсценировать атаки в двух селах в Идлибе, чтобы обвинить армию Сирии в применении химоружия, сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

Отмечается, что в ЦПВС РФ поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* «провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации».

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«В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения. По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдо-правозащитной организации “Белые каски”, — говорится в сообщении ЦПВС.

Подчеркивается, что российский центр по примирению призывает командиров НВФ “отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах”.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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