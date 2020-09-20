Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС РФ поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* «провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации».
«В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения. По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдо-правозащитной организации “Белые каски”, — говорится в сообщении ЦПВС.
Подчеркивается, что российский центр по примирению призывает командиров НВФ “отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах”.
* Террористическая организация, запрещенная в России.