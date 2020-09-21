Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
11Не пропустите золотую осень!
10:00 (мск), источник: Газета.Ру

Чеснаков рассказал об основных выводах доклада о трехдневном голосовании

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в разговоре с «Газетой.Ru» выделил основные выводы доклада, посвященного анализу эффективности трехдневного голосования, которое прошло с 11 по 13 сентября.

Источник: РИА "Новости"
Видео
Эксперт объяснил высокую явку на прошедших выборах

«Основной вывод заключается в том, что трехдневное голосование является удобной для избирателей процедурой, которая повышает легитимность выборов в связи с ростом явки. Распространение практики трехдневного голосования может быть полезно для развития избирательной системы в целом», — отметил он.

«Различные корректировки механизмов трехдневного голосования возможны, но они должны стать предметом дискуссий в ближайшее время. И участникам выборов нужно как можно быстрее адаптироваться под возможное двух или трехдневное голосование», — добавил Чеснаков.

Политолог отметил, что, согласно закону, голосование должно быть не более трех дней. «Поэтому, вполне возможно, голосование может быть и двухдневным. Но все эти параметры зависят от нескольких факторов. Первый — эпидемиологическая обстановка, второй — готовность избирательной системы, третий — готовность самих участников выборов», — заключил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Политика пандемии: Путину и Трампу дали «Шнобелевку»
Кудрин счел оптимистичным прогноз Минэкономразвития
Россия возобновила авиасообщение с тремя странами
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
«Аэрофлот» официально объявил о начале допэмиссии
Мать погибшего в ДТП Захарова заявила, что простила Ефремова
Быкова заподозрили в подстрекательстве к еще одному убийству
Количество граждан за чертой бедности приблизилось к 20 млн
Революция трудовой жизни: кто, зачем и когда вернется в офисы
Здоровье
Я больше не курю: как мне это удалось Люди, которые раньше не мыслили себя без сигареты, делятся опытом избавления от вредной привычки.
Hi-Tech
«Секретный» российский вертолет заметили в Китае (фото) Его назначение остается неизвестным
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Единовременная выплата 18 тыс. руб. родившимся до 1965 года
Путин вновь вынужден лично заниматься проблемами медиков – много бюрократии
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Путин принял последнее решение по пенсиям: сюрприз для россиян
Популярные темы на «Детях»
Таблица Менделеева наизусть (( 176
из жизни Фетровых (привет, Фрошка!) 109
Родила в 28 лет. 106
Припёрлась с добром 94
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь