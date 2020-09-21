Чеснаков рассказал об основных выводах доклада о трехдневном голосовании

«Основной вывод заключается в том, что трехдневное голосование является удобной для избирателей процедурой, которая повышает легитимность выборов в связи с ростом явки. Распространение практики трехдневного голосования может быть полезно для развития избирательной системы в целом», — отметил он.
«Различные корректировки механизмов трехдневного голосования возможны, но они должны стать предметом дискуссий в ближайшее время. И участникам выборов нужно как можно быстрее адаптироваться под возможное двух или трехдневное голосование», — добавил Чеснаков.
Политолог отметил, что, согласно закону, голосование должно быть не более трех дней. «Поэтому, вполне возможно, голосование может быть и двухдневным. Но все эти параметры зависят от нескольких факторов. Первый — эпидемиологическая обстановка, второй — готовность избирательной системы, третий — готовность самих участников выборов», — заключил он.