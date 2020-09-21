12:23 (мск), источник: Daily Storm
«Я считаю, без спортсменов никуда нельзя». Русский Танк стал депутатом Госдумы
Олимпийский чемпион Андрей Коваленко рассказал о своих планах в парламенте.
На довыборах в Госдуму в Ярославле победил председатель профсоюза хоккеистов и олимпийский чемпион 1992 года, единоросс Андрей Коваленко. Он почти 10 лет играл в НХЛ, а потом вернулся и выиграл два чемпионата с ярославским «Локомотивом». На выборах ему удалось одолеть сильного оппонента —
Daily Storm спросил у депутата, чего ему не хватало в период выступления за клубы США и Канады и какой опыт этих стран он перенес бы в Россию, а еще зачем спортсмены нужны в парламенте. Хоккеист поделился планами работы в Госдуме, а по поводу спортсменов отметил их жертвенность и стремление к цели.
— Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, подводя итоги недавнего голосования, выделил победу на выборах в Ярославской области. Ваш основной конкурент Анатолий Лисицын пробыл 16 лет на посту главы области, еще четыре года — в кресле депутата Госдумы и семь — в качестве представителя региона в Совете Федерации. Кажется, непросто с таким соперником конкурировать. Что вы такого сделали?
— Сами ярославцы выбрали. Я выполнял свою работу и показывал людям, что я могу на сегодняшний день для них сделать. Ярославцы выбрали — огромное им спасибо за это. Надеюсь оправдать оказанное доверие.
— Вы играли за ярославский «Локомотив», но родились в Балаково. Считаете ли себя ярославцем? Какие основные проблемы у региона сейчас?
— В 2001 году я приехал сюда с семьей и до сих пор живу в городе. А проблемы везде одинаковые. Это качество дорог, газификация населенных пунктов, социальная сфера. Заработная плата учителей, врачей, медсестер и других работников. Думаю, эти проблемы присущи всем регионам.
— С 1992-го по 2001 год вы играли в НХЛ, жили в США и Канаде. Что там оказалось самым крутым, чего не хватает здесь и чем Ярославль лучше американских и канадских городов?
— Чего там не хватает? Может быть, громко скажу, но мне не хватало Родины.
— Берез, водки, бани…
— Ну, как говорится, этого всего достаточно [там]. Как говорят, Родина там, где живут твои родители, семья, друзья и так далее. Правильно? Мне не хватало друзей, мне не хватало родителей, мне не хватало воздуха нашего, а самое главное — нашего
— А в чем его суть?
— Мы живем дружнее, живем ближе друг к другу, мы помогаем. Не важно, сосед это, товарищ или друг. Мы откликаемся на просьбы. Там я такого не заметил. По моему мнению, люди там живут сами за себя.
— А сюда взяли бы
— Если честно, я играл в хоккей, а не смотрел [на это]. При первом удобном случае бежал в Россию, в отпуск.
Вот на 20 тысяч населенный пункт, а там есть площадка. И не одна, а две или три. Вот к этому надо стремиться.
Думаю, не стоит сравнивать Америку или Канаду с Россией. Причина простая: страны разные, разное развитие. Считаю, что мы должны развивать свою страну. Брать лучшее можно. Вот что отмечу: не так сложно привлечь деньги на строительство спортивного объекта, как его потом содержать.
— Сделать бизнес спортивный?
— Содержание этих объектов — это вопрос, который нужно поднимать. На них уходит значительная часть бюджетов и в городах, и в меньших населенных пунктах. Нужно общаться с коллегами, выносить на общее обсуждение.
— Вы суперзвезда, курируете спортивные проекты ЕР в регионе. При этом все больше говорят о том, что спортсмены в Госдуме не очень эффективны, не очень инициативно себя проявляют. Как вы к этому относитесь?
— Не знаю, откуда берется мнение, что спортсмены неактивны или еще
— Не могу не зацепиться за эти слова. У вас в хоккее был брутальный стиль игры. Все знают, что вы никогда не уходили от стыков, готовы были сражаться. С коллегами по спорту и после. Как думаете, для Госдумы это плюс? Помните, в 90-е там часто дрались.
— Надеюсь, до драк в Думе не дойдет, конечно (смеется). Это все же не то учреждение, где можно кулаками махать.
Может быть, сначала все смотрели косо, не понимали. Думали: «Ну что он там подпрыгивает и так доказывает?» Но сейчас все знают, и даже мэр нашего города [Владимир Волков] отметил: «Чем мне нравится Андрей Николаевич? Тем, что у него любая проблема самая важная, он не разделяет, что важное, а что может подождать». И я горжусь этим. Любую проблему жителей я готов решать. Не важно, как я ее решу, главное — окончательный результат.
— Знаете, вспомнил то самое интервью, где вы говорили, что судья долгое время провоцировал и в конце концов случилась та скандальная история с дракой. В Госдуме оппоненты могут аналогично провоцировать. Есть ли тема,
— Слушайте, меня многие пытаются спровоцировать и после этого, сейчас. Я научился держать себя в руках. На льду — да, если надо, я буду драться и разбираться. Потому что воспитан так, что не важно, товарищеская это игра, ветеранская это игра — я не люблю проигрывать никогда. Для победы и результата я готов на льду делать все что угодно. В жизни понимаю, что
Люди понимают, что я сильнее, что я могу их обыграть, и начинают такими подставами дурить народ. Действительно дурить, потому что не было ничего и нет (председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов ранее заявлял, что у Андрея Коваленко не подтвердилось наличие гражданства или вида на жительство в США при выдвижении кандидата на довыборах, это проверялось по базе МВД. — Примеч. Daily Storm).
— А семья в США или в России?
— У меня три дочери там живут, они остались. Всего у меня шесть детей. Семья, с которой я живу 25 лет, — она здесь. Мы как приехали в 2001 году, так все здесь и живем.
— Ранее группа известных российских хоккеистов пожаловалась на вас как на профсоюзного деятеля в прокуратуру. Эта инициатива связана с тем, что вы выбрали путь в политику? Инцидент произошел недавно.
— Слушайте, не знаю, когда это началось, связано с политикой или нет. Знаю одно: честно и открыто говорил хоккеистам на собраниях, что готов для них делать все, что от меня зависит. Готов работать. Но если выходишь из профсоюза, сам лично пишешь заявление, то потом никаких претензий не предъявляйте и не приходите. Было это самое. В 2015 году люди из хоккейного клуба «Динамо» написали заявление о выходе из профсоюза. А через пять лет они решили: «А почему бы нам не получить денег от профсоюза?» Начали всех закидывать письмами — ну и, естественно, пошли в прокуратуру.
(Инициативная группа хоккеистов утверждает, что Коваленко на собранные с игроков деньги развивает свой бизнес, а непосредственные обязанности не выполняет. Руководителем инициативной группы хоккеистов был двукратный обладатель Кубка Гагарина, старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко. — Примеч. Daily Storm).
Отвечу так. Первое: любой хоккеист нас может проверять — мы открыты, мы свободны для доступа любых структур. Но свободны для членов профсоюза, остальным я ничем не обязан. Второе: наверное,
— Вы занимали должность заместителя председателя комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Какие планы на работу в федеральном парламенте? Комитеты, задачи?
— Пока не могу ответить конкретно. Поеду на следующей неделе трудоустраиваться, будем с коллегами по Государственной думе разговаривать. Направлений много и по тому, что нужно Ярославской области. Есть комитет по дорожному хозяйству, комитет по образованию, по спорту. Это экология, у нас есть проект «Чистая Волга». Буду смотреть, что предложат, куда попасть, чтобы быть максимально полезным.