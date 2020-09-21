13:06 (мск), источник: Известия
Лукашенко отказался от приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы»
Белоруссия не будет устраивать приватизацию всех предприятий в угоду «шарлатанам
По словам Лукашенко, он понимает, что частная собственность должна и может существовать, передает БелТА. Однако ни в одной стране, где проводилась приватизация, она не была справедливой.
«Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — подчеркнул он.
17 сентября Лукашенко, выступая на женском форуме в Минске, заявил, что на прошедших 9 августа президентских выборах не было никаких подтасовок и фальсификаций.
«Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать выборы в 80%», — сказал он.
Оппозиция, по словам главы государства, начала провокации еще до закрытия избирательных участков.
При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не нуждается в признании легитимности выборов со стороны
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко.