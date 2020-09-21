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13:06 (мск), источник: Известия

Лукашенко отказался от приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы»

Белоруссия не будет устраивать приватизацию всех предприятий в угоду «шарлатанам из-за границы». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в понедельник, 21 сентября.

Источник: AP 2020
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По словам Лукашенко, он понимает, что частная собственность должна и может существовать, передает БелТА. Однако ни в одной стране, где проводилась приватизация, она не была справедливой.

«Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — подчеркнул он.

17 сентября Лукашенко, выступая на женском форуме в Минске, заявил, что на прошедших 9 августа президентских выборах не было никаких подтасовок и фальсификаций.

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«Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать выборы в 80%», — сказал он.

Оппозиция, по словам главы государства, начала провокации еще до закрытия избирательных участков.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не нуждается в признании легитимности выборов со стороны какого-либо государства.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко.

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