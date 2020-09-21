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15:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме назвали Билла Гейтса ответственным за пандемию

Миллиардер Билл Гейтс ответственен за пандемию коронавируса: он контролирует выбранную ВОЗ стратегию борьбы с COVID-19, которая приводит к уменьшению населения и падению экономики. Ответственным его назвал депутат Госдумы Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:23 MSK, 21.09
Инфицировано1 109 595+6 196
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Выздоровело911 973+2 616
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Скончалось961 301+3 668
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Источник: РИА "Новости"

«Он нам приписал еще два года болеть. Стратегия от ВОЗ приводит к падению экономики и двухлетней болезни. Все должны переболеть, при этом от 3 до 7 процентов [населения] умрет. Я уверен, что сложившаяся эпидемия носит рукотворный характер», — сказал депутат.

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Парламентарий напомнил о пандемических учениях «Событие 201» в октябре 2019 года в США, где моделировался процесс распространения пандемии нового зоонотического коронавируса. В организации участвовал университет Джонса Хопкинса и фонд Билла и Мелинды Гейтс, утончил он.

«Я верю нашему Совету безопасности и [директору ФСБ Николаю] Патрушеву, который еще два года назад сказал, что американцы в 200 лабораториях разрабатывают биологическое оружие в данном случае аналогичное коронавирусу», — сказал Федоров.

Конспирологические теории о причастности Гейтса к созданию вируса распространились после первых случаев заражения в китайском городе Ухань. Согласно популярной в сети версии, коронавирус запатентован институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом создателя корпорации Microsoft. 30 апреля Первый канал всерьез рассказал российским телезрителям о плане Билла Гейтса истребить часть человечества.

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