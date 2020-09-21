Китай показал видео об уничтожении военной базы с фрагментами голливудских фильмов

16:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Источник в НОАК сказал газете, что это не первый случай применения кадров из голливудских фильмов в роликах армии. По его словам, почти все офицеры выросли на просмотрах таких боевиков. По его мнению, нарушения авторских прав не было, так как кадры со взрывами появляются на короткое время, а видео не предназначено для коммерческого использования.
South China Morning Post напоминает, что в 2011 году телевидение КНР при показе видео об учениях в ВВС использовало кадры из голливудского фильма «Лучший стрелок».
Напомним, ВМС КНР в августе провели масштабные учения в