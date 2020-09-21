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16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай показал видео об уничтожении военной базы с фрагментами голливудских фильмов

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) показала рекламное видео о мощи ВВС страны, в котором использовал кадры из американских фильмов «Повелитель бури» и «Скала», сообщает South China Morning Post. На видео бомбардировщики Хун-6К ракетами и бомбами разрушают базу на острове в океане, которая, как пишет издание, напоминает базу ВВС США на острове Гуам.

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Источник в НОАК сказал газете, что это не первый случай применения кадров из голливудских фильмов в роликах армии. По его словам, почти все офицеры выросли на просмотрах таких боевиков. По его мнению, нарушения авторских прав не было, так как кадры со взрывами появляются на короткое время, а видео не предназначено для коммерческого использования.

South China Morning Post напоминает, что в 2011 году телевидение КНР при показе видео об учениях в ВВС использовало кадры из голливудского фильма «Лучший стрелок».

Напомним, ВМС КНР в августе провели масштабные учения в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Маневры с участием авиации и флота, сопровождавшиеся запуском баллистических ракет, стали ответом на усиление американского присутствия в регионе и были восприняты в Вашингтоне как попытка «запугать США и их союзников».

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