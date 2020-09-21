Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
17:31 (мск), источник: ТАСС

Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу

Глава ведомства Виктор Золотов сообщал, что внутри Росгвардии планируется создать институт военных политруков.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Указ о внесении изменений в Положение о Федеральной службе войск национальной гвардии РФ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дополнить подпунктом 61 следующего содержания: организует в войсках национальной гвардии военно-политическую (политическую) работу», — говорится в указе.

Ранее глава ведомства Виктор Золотов сообщал, что Росгвардия планирует создать внутри ведомства институт военных политруков.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эту легендарную фразу впервые произнес Сталин, который якобы лично писал подобные заявления
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID
Суд оставил Марию Колесникову под арестом
Ученые нашли причину массовой гибели слонов в Ботсване
В Африке одобрили испытания полынного напитка от COVID-19
Фотографы показали лучшие снимки к Международному дню мира
Какие выплаты нужно успеть получить до 30 сентября
Разработчик «Арепливира» объяснил высокую стоимость препарата
Hi-Tech
Как «умирает» техника по всему миру (фото) В лесу в Германии или на берегах Греции можно найти много артефактов прошлого
Авто
3000-сильный двигатель взорвался во время теста (видео) Никто не получил серьезных травм
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Президент России поблагодарил защитников Куштау за внимание к проблеме
Российские школьники начинают болеть неизвестной болезнью
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Дети
5-летняя дочка Ивана Урганта растет его копией (фото) Валерии исполнилось 5 лет
Леди
Какие джинсы носили принцесса Диана, Монро и другие иконы стиля Вдохновляемся самыми легендарными образами
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь