17:31 (мск), источник: ТАСС
Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу
Глава ведомства Виктор Золотов сообщал, что внутри Росгвардии планируется создать институт военных политруков.
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии
«Дополнить подпунктом 61 следующего содержания: организует в войсках национальной гвардии
Ранее глава ведомства Виктор Золотов сообщал, что Росгвардия планирует создать внутри ведомства институт военных политруков.