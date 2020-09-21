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17:49 (мск), источник: РИА Новости

Суд оставил Марию Колесникову под арестом

МИНСК, 21 сен — РИА Новости. Партизанский районный суд Минска оставил под арестом члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AFP 2020

Колесникова проходит по уголовному делу о призывах к захвату власти. Ранее ее адвокат Людмила Казак сообщила РИА Новости, что арест Колесниковой продлен до 8 ноября в связи с предъявлением ей обвинения.

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«Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения», — сказала судья Наталья Дедкова.

Заседание суда проходило в здании Минского городского суда в закрытом режиме.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ранее СК сообщил, что два члена президиума КС оппозиции — Колесникова и Максим Знак — являются подозреваемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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