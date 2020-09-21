23:14 (мск), источник: BBC News Русская служба
США: Белый дом урежет финансирование «городам анархии» — Нью-Йорку, Сиэтлу и Портленду
Администрация Дональда Трампа назвала три города, которые потеряют часть финансирования из федерального бюджета
В списке городов, «попавших под власть анархистов», составленном Белым Домом, фигурируют Портленд, Сиэтл и родной город Трампа
«Мы не можем позволить, чтобы деньги из федерального бюджета тратились зря, пока безопасность жителей в опасности», — говорится в заявлении Минюста США.
Минюст призвал власти Портленда,
Мэр
Сегодня я был в Элхерсте, в Квинзе, и я видел мир и спокойствие. Видел, как люди идут по своим делам. Люди, которые рады первому школьному дню — я видел все, что угодно, но не анархию. Это просто еще одна игра, которую затеял президент Трамп.
Юридический департамент мэрии готовится подать иск — ранее власти и города, и штата грозились подать в суд, если
По официальной статистике, количество насильственных преступлений в городах США падает с 1990-х годов. Однако в нынешнем году власти отмечают рост количества таких преступлений в нескольких городах, в том числе в Филадельфии, Чикаго и
Какую именно часть финансирования и по каким статьям потеряют города, ни в минюсте, ни в Белом Доме пока не уточняли.
Все лето в трех городах не утихают протесты движения Black Lives Matter, после которых некоторые города начали реформу полиции.
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В Сиэтле власти разрешили протестующим создать зону, свободную от полиции прямо в центре города. Однако в конце июня зону ликвидировали, после того как в зоне 19-летний юноша был убит и несколько человек получили ранения. Протесты в городе продолжаются.
Портленд Дональд Трамп ранее описывал, как город, в котором «правят демократы». Он обвинял городские власти в допущении уличного насилия.
Протесты в городе продолжаются ежедневно уже более ста дней. Не редкость там стычки протестующих с полицией и вандализм.