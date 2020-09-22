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03:55 (мск), источник: ТАСС

Байден считает, что Трамп впал в панику из-за пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/ — Кандидат в президенты США от демократов заявил, что из-за этого «Америка заплатила самую высокую цену среди всех стран».

Источник: AP 2020

Американский президент Дональд Трамп в свете пандемии не смог сохранить хладнокровие и не принял необходимые меры, из-за этого США был нанесен более серьезный ущерб, чем любой другой стране. С таким заявлением выступил в понедельник на встрече со сторонниками в штате Висконсин кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден.

«Всю свою жизнь Дональд Трамп бежал от проблем, с которыми сталкивался», — сказал он.

В свете этого кризиса, настоящего кризиса, когда потребовалось, чтобы президент сыграл ведущую роль, он не справился. Он оцепенел, он не предпринял нужных мер, он запаниковал, а Америка заплатила самую высокую цену среди всех стран.
Джозеф Байден
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«Трамп запаниковал. Вирус стал для него слишком серьезной проблемой», — подчеркнул Байден.

По его словам, действующий президент США желал скрыть от американцев возможные последствия пандемии, поскольку «боялся паники на финансовых рынках». «Это снизило бы его шансы на переизбрание», — констатировал кандидат от демократов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 6,83 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 199 756 человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

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