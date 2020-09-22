Байден считает, что Трамп впал в панику из-за пандемии

03:55 (мск), источник: ТАСС
Американский президент Дональд Трамп в свете пандемии не смог сохранить хладнокровие и не принял необходимые меры,
«Всю свою жизнь Дональд Трамп бежал от проблем, с которыми сталкивался», — сказал он.
В свете этого кризиса, настоящего кризиса, когда потребовалось, чтобы президент сыграл ведущую роль, он не справился. Он оцепенел, он не предпринял нужных мер, он запаниковал, а Америка заплатила самую высокую цену среди всех стран.
«Трамп запаниковал. Вирус стал для него слишком серьезной проблемой», — подчеркнул Байден.
По его словам, действующий президент США желал скрыть от американцев возможные последствия пандемии, поскольку «боялся паники на финансовых рынках». «Это снизило бы его шансы на переизбрание», — констатировал кандидат от демократов.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 6,83 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 199 756 человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.