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06:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров призвал не допустить размывания мандатов системы ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости размывания мандатов основных органов системы Организации объединенных наций (ООН) и дублирования их полномочий. По его словам, также нужно поставить преграду для попыток ослабить систему контроля над вооружениями.

Источник: Reuters

«В современных условиях ООН должна оставаться эффективной структурой, ведущей слаженную работу в строгом соответствии со своим Уставом. Нельзя допустить размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий, что лишь отдалит достижение искомых целей», — сказал Лавров в видеообращении к Генассамблее ООН.

По его словам, одной из главных задач мирового сообщества должно оставаться урегулирование конфликтов «мирными, политико-дипломатическими средствами» в рамках международно-признанных переговорных форматов и на основе норм международного права.

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Сергей Лавров считает, что приоритетом для организации должно быть расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и «его смычкой с оргпреступностью».

Министр сообщил, что для поддержания глобальной стабильности необходимо поставить «заслон» попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, за разоружением и нераспространением.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ООН нуждается в реформе для дальнейшего развития и поиска ответов на современные вызовы. Об этом также заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Выступления на юбилейной 75-я сессии Генассамблеи ООН проходят в видеоформате из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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