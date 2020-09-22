Лавров призвал не допустить размывания мандатов системы ООН

«В современных условиях ООН должна оставаться эффективной структурой, ведущей слаженную работу в строгом соответствии со своим Уставом. Нельзя допустить размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий, что лишь отдалит достижение искомых целей», — сказал Лавров в видеообращении к Генассамблее ООН.
По его словам, одной из главных задач мирового сообщества должно оставаться урегулирование конфликтов «мирными, политико-дипломатическими средствами» в рамках международно-признанных переговорных форматов и на основе норм международного права.
Сергей Лавров считает, что приоритетом для организации должно быть расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом и «его смычкой с оргпреступностью».
Министр сообщил, что для поддержания глобальной стабильности необходимо поставить «заслон» попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, за разоружением и нераспространением.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ООН нуждается в реформе для дальнейшего развития и поиска ответов на современные вызовы. Об этом также заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Выступления на юбилейной 75-я сессии Генассамблеи ООН проходят в видеоформате из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.