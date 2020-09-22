Второй за день глава региона в России сообщил о заражении COVID-19

У главы Адыгеи Мурата Кумпилова подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в Instagram.
«Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме», — написал Кумпилов.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Адыгее на утро 22 сентября выявлено 3847 инфицированных, 3308 из них вылечились. 31 житель республики умер.
Кумпилов стал вторым российским губернатором за день, сообщившем о заболевании. Ранее о заражении коронавирусом главы Алтайского края Виктора Томенко сообщало региональное правительство.
Томенко также перешел на удаленную работу и проходит лечение амбулаторно. Это уже вторая по счету самоизоляция губернатора Алтайского края: в июне он уходил на семидневный карантин после выявления COVID-19 сразу у нескольких сотрудников его администрации и правительства региона.
За последнюю неделю таким образом коронавирусная инфекция подтвердилась уже у четырех губернаторов. 17 сентября о положительном диагнозе COVID-19 сообщили в
Спустя два дня губернатор Саратовской области Валерий Радаев написал в Instagram, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию и дистанционную работу.