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11:52 (мск), источник: РБК

Второй за день глава региона в России сообщил о заражении COVID-19

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что чувствует себя неплохо и ушел на удаленку. До этого 22 сентября диагноз COVID-19 подтвердился у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:23 MSK, 22.09
Инфицировано1 115 810+6 215
9.09
5218
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Скончалось19 649+160
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Выздоровело917 949+5 976
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10.09
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11.09
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Инфицировано31 343 430+259 423
9.09
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Скончалось965 250+4 184
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Мурат Кумпилов | Источник: РИА "Новости"

У главы Адыгеи Мурата Кумпилова подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в Instagram.

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«Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме», — написал Кумпилов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Адыгее на утро 22 сентября выявлено 3847 инфицированных, 3308 из них вылечились. 31 житель республики умер.

Кумпилов стал вторым российским губернатором за день, сообщившем о заболевании. Ранее о заражении коронавирусом главы Алтайского края Виктора Томенко сообщало региональное правительство.

Виктор Томенко | Источник: РИА "Новости"
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Томенко также перешел на удаленную работу и проходит лечение амбулаторно. Это уже вторая по счету самоизоляция губернатора Алтайского края: в июне он уходил на семидневный карантин после выявления COVID-19 сразу у нескольких сотрудников его администрации и правительства региона.

За последнюю неделю таким образом коронавирусная инфекция подтвердилась уже у четырех губернаторов. 17 сентября о положительном диагнозе COVID-19 сообщили в пресс-службе новоизбранного глава Пермского края Дмитрия Махонина. Несмотря на то, что болезнь протекала в легкой форме, он был госпитализирован.

Спустя два дня губернатор Саратовской области Валерий Радаев написал в Instagram, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию и дистанционную работу.

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