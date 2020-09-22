13:56 (мск), источник: Lenta.Ru
В Турции приготовились к «цунами» коронавируса
Турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции
«Мы неоднократно говорили о том, что, если не будут приняты меры, мы войдем в сезон гриппа с очень большим числом пациентов [с COVID-19]. Теперь нас ждет “цунами”. Мы входим в этот период с высоким уровнем инфицирования», — заявили врачи.
Вдобавок представители TTB раскритиковали турецкое правительство и его меры по борьбе с распространением COVID-19, а также обвинили власти в сокрытии реальной картины заражений.
21 сентября сообщалось, что в Турции не последовало никаких официальных заявлений о закрытии курортов
Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии зафиксировано свыше 305 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны более 268 тысяч выздоровевших пациентов, 7548 носителей инфекции скончались.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. На первом этапе были восстановлены международные перелеты в Стамбул и Анкару, а с 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.