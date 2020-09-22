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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В Турции приготовились к «цунами» коронавируса

Турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за грядущего сезона гриппа. Об этом заявили в Турецкой медицинской ассоциации (TTB), пишет Deutsche Welle.

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Скончалось19 649+160
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Выздоровело917 949+5 976
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Источник: РИА "Новости"

«Мы неоднократно говорили о том, что, если не будут приняты меры, мы войдем в сезон гриппа с очень большим числом пациентов [с COVID-19]. Теперь нас ждет “цунами”. Мы входим в этот период с высоким уровнем инфицирования», — заявили врачи.

По их мнению, картина становится действительно тревожной, так как пандемия, вероятнее всего, усилится с наступлением сезона гриппа в осенне-зимний период.

Вдобавок представители TTB раскритиковали турецкое правительство и его меры по борьбе с распространением COVID-19, а также обвинили власти в сокрытии реальной картины заражений.

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21 сентября сообщалось, что в Турции не последовало никаких официальных заявлений о закрытии курортов из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, несмотря на распространившиеся в соцсетях слухи о введении очередных ограничений в конце текущего месяца. Местные курорты по-прежнему остаются доступными для всех иностранных граждан, в том числе и для россиян.

Согласно последним данным, в Турции с начала пандемии зафиксировано свыше 305 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны более 268 тысяч выздоровевших пациентов, 7548 носителей инфекции скончались.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. На первом этапе были восстановлены международные перелеты в Стамбул и Анкару, а с 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

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