Госдума одобрила повышение НДПИ и отмену льгот для нефтяников

«Мы еще раз отмечаем, что существенного ухудшения финансового положения компаний не произойдет в результате реализации наших предложений», — сказал на заседании Госдумы статс-секретарь—замминистра финансов России Алексей Сазанов (ТАСС).
Правительство предлагает увеличить ставки НДПИ в 3,5 раза на руды черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, апатитовые и фосфоритовые руды, калийные соли. Это принесет в бюджет дополнительно 56 млрд руб. Также предлагается отменить со следующего года льготы для выработанных и зрелых нефтяных месторождений, отменить послабления при добыче сверхвязкой нефти и уточнить режим налога на дополнительный доход (НДД). Все это принесет еще 220 млрд руб. в год.
Вместе с этим правительство также предложило предоставить налоговый вычет для разработки Приобского и Ванкорского месторождений. Льготой сможет воспользоваться «Роснефть». Компания будет получать около 46 млрд руб. в год (по 3,83 млрд руб. в месяц). Вычет предоставляется только в том случае, если средняя цена Urals превышает базовую цену бюджета.