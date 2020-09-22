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17:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума одобрила повышение НДПИ и отмену льгот для нефтяников

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и химиков, а также об отмене льгот для нефтяников. Документ внесло на рассмотрение правительство. Вместе с тем Госдума одобрила и законопроект, который позволяет «Роснефти» получить налоговый вычет по НДПИ при добыче нефти на Приобском месторождении.

Источник: Reuters

«Мы еще раз отмечаем, что существенного ухудшения финансового положения компаний не произойдет в результате реализации наших предложений», — сказал на заседании Госдумы статс-секретарь—замминистра финансов России Алексей Сазанов (ТАСС).

Правительство предлагает увеличить ставки НДПИ в 3,5 раза на руды черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, апатитовые и фосфоритовые руды, калийные соли. Это принесет в бюджет дополнительно 56 млрд руб. Также предлагается отменить со следующего года льготы для выработанных и зрелых нефтяных месторождений, отменить послабления при добыче сверхвязкой нефти и уточнить режим налога на дополнительный доход (НДД). Все это принесет еще 220 млрд руб. в год.

Вместе с этим правительство также предложило предоставить налоговый вычет для разработки Приобского и Ванкорского месторождений. Льготой сможет воспользоваться «Роснефть». Компания будет получать около 46 млрд руб. в год (по 3,83 млрд руб. в месяц). Вычет предоставляется только в том случае, если средняя цена Urals превышает базовую цену бюджета.

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