Трамп в ООН потребовал привлечь Китай к ответственности за пандемию

«Мы будем распределять вакцины, мы победим вирус, мы положим конец пандемии и провозгласим новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира. Мы стремимся к этому светлому будущему, но в то же время мы должны привлечь к ответственности страну, которая выпустила эту чуму в мир — Китай», — сказал Трамп.
По его словам, в начале распространения коронавируса Пекин ввел запрет на внутренние перелеты, но при этом люди могли выезжать из страны и «инфицировать весь остальной мир».
Кроме того, заявил Трамп, китайское правительство и якобы «подконтрольная КНР» Всемирная организация здравоохранения «ложно заявляли, что доказательства передачи вируса от человека к человеку отсутствуют».
«Впоследствии они ложно заявляли, что люди без симптомов не распространяют инфекцию. ООН должна привлечь Китай к ответу», — добавил президент США.
В начале своего выступления Трамп назвал новый коронавирус «китайским вирусом».
В марте Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что Китай недостаточно быстро начал делиться информацией о распространении коронавируса нового типа, за что сейчас «мир платит большую цену».
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. По последним данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 31 млн. Более 960 тысяч человек скончались. На первом месте по числу инфицированных США — более 6,8 млн..