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17:31 (мск), источник: RNS

Трамп в ООН потребовал привлечь Китай к ответственности за пандемию

Китай должен быть привлечен к ответственности за то, что «выпустил в мир» новый коронавирус, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на неделе высокого уровня на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

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Источник: AP 2020

«Мы будем распределять вакцины, мы победим вирус, мы положим конец пандемии и провозгласим новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира. Мы стремимся к этому светлому будущему, но в то же время мы должны привлечь к ответственности страну, которая выпустила эту чуму в мир — Китай», — сказал Трамп.

По его словам, в начале распространения коронавируса Пекин ввел запрет на внутренние перелеты, но при этом люди могли выезжать из страны и «инфицировать весь остальной мир».

Кроме того, заявил Трамп, китайское правительство и якобы «подконтрольная КНР» Всемирная организация здравоохранения «ложно заявляли, что доказательства передачи вируса от человека к человеку отсутствуют».
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«Впоследствии они ложно заявляли, что люди без симптомов не распространяют инфекцию. ООН должна привлечь Китай к ответу», — добавил президент США.

В начале своего выступления Трамп назвал новый коронавирус «китайским вирусом».

В марте Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что Китай недостаточно быстро начал делиться информацией о распространении коронавируса нового типа, за что сейчас «мир платит большую цену».

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. По последним данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 31 млн. Более 960 тысяч человек скончались. На первом месте по числу инфицированных США — более 6,8 млн..

Дональд Трамп: Китай должен ответить за то, что выпустил в мир новую чуму
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