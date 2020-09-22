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19:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций

Президент России Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Он призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций. По его мнению, ООН не должна костенеть и полнее учитывать интересы всех стран.

Источник: РИА "Новости"

«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых “зеленых коридоров”, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — сказал Путин.

Также глава государства выступил по поводу пандемии коронавируса. Он считает, что восстанавливать глобальную экономику придется еще долго. По его мнению, нужно принимать нестандартные решения. Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса для сотрудников ООН.

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