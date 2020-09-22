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19:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин выступил на Генассамблее ООН

Бесплатная вакцина и отмена санкций: главное из обращения российского президента.

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Президент России записал для членов ООН видеообращение. Из-за пандемии коронавируса Неделя высокого уровня в ООН проходит в видеоформате. Как и большинство представителей других стран, Владимир Путин заранее записал пятнадцатиминутную речь, в которой рассказал о главных, на его взгляд, мировых проблемах: борьбе с пандемией COVID-19, нелегитимных санкциях и вопросов переписывания истории.

Путин назвал устав ООН основой международного права

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Президент России отметил, что в 2020 году мир праздновал две важные даты — 75-летие завершения во Второй мировой войны и 75-летие создания ООН. Все это, по словам Путина, позволило создать новый миропорядок.

«Его безусловным фундаментом стал устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права», — сказал он.

Президент призвал сохранить за ядерными державами право вето в Совбезе

«Наша логика в том, чтобы Совбез [ООН] полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза».

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По его словам, такое право пяти ядерных держав-победительниц и сейчас отражает реальный «военно-политический баланс». Такой инструмент, как право вето, все еще работает, отметил Путин.

Путин снова осудил попытки переписать историю

Политизированные попытки произвольно трактовать историю Второй мировой войны становится ударом по основам послевоенного мироустройства, «что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика».

Российский лидер предложил создать «зеленые коридоры» в связи с пандемией и отказаться от санкций

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Путин отметил, что они должны быть свободны от торговых войн и санкций и нужны для поставок между странами товаров первой необходимости — продовольствия, лекарств и средств индивидуальной защиты. Он отметил, что именно избавление от «нелегитимных санкций» может стать основой для восстановления глобального роста экономики после пандемии и сокращения безработицы.

«Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все все его отдаленные последствия, — отметил Путин. — Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго. Причем не всегда будут работать уже опробованные антикризисные меры». Выработать новые нестандартные меры — одна из главных целей ООН, считает президент.

Путин предложил вакцину «Спутник-V» ООН бесплатно

Президент рассказал членам ООН, что в России оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем зарегистрировали первую в мире вакцину под названием «Спутник-V».

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«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений», — заявил Путин.

Российский лидер выступил за продление ракетного договора с США

«Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, — это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях [СВН-3], истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведём такие переговоры с американскими партнерами», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что Москва в 2019 году объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США, однако реакции на это российская сторона пока не услышала.

По словам президента, Россия приложит все усилия, чтобы обеспечить в мире стратегическую стабильность, а также будет содействовать «мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов».

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