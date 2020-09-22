19:35 (мск), источник: Lenta.Ru
Путин выступил на Генассамблее ООН
Бесплатная вакцина и отмена санкций: главное из обращения российского президента.
Президент России записал для членов ООН видеообращение.
Президент России отметил, что в 2020 году мир праздновал две важные даты — 75-летие завершения во Второй мировой войны и 75-летие создания ООН. Все это, по словам Путина, позволило создать новый миропорядок.
«Его безусловным фундаментом стал устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права», — сказал он.
«Наша логика в том, чтобы Совбез [ООН] полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза».
По его словам, такое право пяти ядерных
Политизированные попытки произвольно трактовать историю Второй мировой войны становится ударом по основам послевоенного мироустройства, «что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика».
Путин отметил, что они должны быть свободны от торговых войн и санкций и нужны для поставок между странами товаров первой необходимости — продовольствия, лекарств и средств индивидуальной защиты. Он отметил, что именно избавление от «нелегитимных санкций» может стать основой для восстановления глобального роста экономики после пандемии и сокращения безработицы.
«Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить масштаб связанного с эпидемией
Президент рассказал членам ООН, что в России оперативно разработать линейку
«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений», — заявил Путин.
«Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, — это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях [СВН-3], истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведём такие переговоры с американскими партнерами», — сказал Путин.
При этом российский лидер отметил, что Москва в 2019 году объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США, однако реакции на это российская сторона пока не услышала.
По словам президента, Россия приложит все усилия, чтобы обеспечить в мире стратегическую стабильность, а также будет содействовать «мирному,