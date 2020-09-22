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21:08 (мск), источник: РАПСИ

Пакет законопроектов по поправкам к Конституции как повышение гарантий прав и свобод — Москалькова

МОСКВА, 22 сен — РАПСИ. Внесенный президентом России Владимиром Путиным пакет законопроектов во исполнение поправок к Конституции РФ повысит гарантии прав и свобод граждан, считает уполномоченный Татьяна Москалькова.

Источник: Пресс-служба омбудсмена

Среди законопроектов, которые глава государства внёс в Госдуму во вторник: проект федерального конституционного закона «О Правительстве РФ», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» и проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ».

Кроме того, внесены проекты федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 Федерального закона «О внешней разведке» и проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности», проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре РФ».

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Как напомнила Москалькова, внесение пакета законопроектов продиктовано поправками в Конституцию, которые были поддержаны большинством населения страны. «Хорошо, что этот объемный по своему содержанию пакет, объемный по охвату материала был подготовлен достаточно быстро и внесен уже на первое заседание», — отметила омбудсмен.

Уполномоченный назвала важным предлагаемый «принцип двух ключей» при принятии важных решений главой государства.

«Президент обладает всей полнотой власти как и прежде, но наше государство, имеющее президентскую форму правления, приобретает наиболее четкие очертания. Теперь для вступления в силу особо важных решений будет необходимо согласие высших законодательных органов. Состав правительства будет предлагать президент, а утверждать Дума, силовиков назначает президент, но после консультации с Советом Федерации. Это новшество создает дополнительные гарантии от неточностей, просчетов и ошибок. Повышается ответственность институтов власти. Кроме того, существенно меняется компетенция Конституционного суда. И дело не в количестве судей, а в том, что по запросу президента суд будет определять конституционность проектов федеральных законов, это дополнительный фильтр и гарантия соответствия законопроектов конституционным принципам и нормам. По запросу президента будет определяться и конституционность законов субъектов до их опубликования. Также в наш закон об уполномоченном вносится изменение, повышающее ответственность при назначении омбудсмена: к нему, как и к другим должностным лицам высшего эшелона власти, предъявляются требования, которые страхуют от возможных давления, вмешательства, манипулирования, шантажа», — сказала Москалькова.

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