Трамп заявил о готовности применять в США зарубежные вакцины от коронавируса

Она зачитала цитату самого Трампа: «Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно все равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если ее сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу».
Таким образом Макинэни ответила на вопрос о том, готов ли американский лидер задействовать вакцины производства России и Китая. При этом пресс-секретарь американского лидера подчеркнула, что в настоящее время подающей наибольшие надежды, по мнению Белого дома, является вакцина, разрабатываемая британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания).
Одновременно с этим Макинэни выразила уверенность в том, что США самим удастся создать эффективную вакцину. По ее словам, Трамп сам готов первым опробовать ее на себе, если это потребуется. «Я с радостью стану первым или последним, кому сделают прививку, в зависимости от того, что будет лучше для американского народа», — процитировала она главу Белого дома. «Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, так что он, конечно же, сам будет готов сделать прививку», — пояснила Макинэни.
Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.