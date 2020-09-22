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22:33 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил о готовности применять в США зарубежные вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не исключает возможность применения в США вакцин от коронавируса, произведенных в других странах, а также сам готов первым сделать прививку. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

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Источник: Reuters

Она зачитала цитату самого Трампа: «Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно все равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если ее сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу».

Таким образом Макинэни ответила на вопрос о том, готов ли американский лидер задействовать вакцины производства России и Китая. При этом пресс-секретарь американского лидера подчеркнула, что в настоящее время подающей наибольшие надежды, по мнению Белого дома, является вакцина, разрабатываемая британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания).

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Одновременно с этим Макинэни выразила уверенность в том, что США самим удастся создать эффективную вакцину. По ее словам, Трамп сам готов первым опробовать ее на себе, если это потребуется. «Я с радостью стану первым или последним, кому сделают прививку, в зависимости от того, что будет лучше для американского народа», — процитировала она главу Белого дома. «Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, так что он, конечно же, сам будет готов сделать прививку», — пояснила Макинэни.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Трамп говорит, что вакцины от COVID-19 «на финальной стадии», ожидается, что к апрелю будет по одной на каждого американца
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22:57 (мск)© Ньюстюб
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