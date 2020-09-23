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00:33 (мск), источник: Известия

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины сотрудникам

В Организации Объединенных Наций (ООН) поблагодарили президента России Владимира Путина за предложение бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам, медицинские службы организации изучат его. Об этом во вторник, 22 сентября, заявили в офисе спецпредставителя генсека ООН.

Коронавирус COVID-19
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Источник: AP 2020

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — цитирует заявление «РИА Новости».

Ранее Путин предложил бесплатную вакцинацию от коронавируса сотрудникам ООН.

В рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент России заявил, что Россия готова продолжать взаимодействие со всеми государствами и международными структурами, а также делиться наработками, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, которая доказала свою безопасность, надежность и эффективность.

По словам Путина, для того чтобы в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств, необходимо задействовать все мощности глобальной фарминдустрии.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поблагодарили РФ за разработку безопасного и эффективного препарата и добровольцев за участие в испытаниях, а также выразили уверенность, что третья фаза испытаний «Спутника V» пройдет успешно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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