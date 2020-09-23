В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины сотрудникам

«Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — цитирует заявление «РИА Новости».
Ранее Путин предложил бесплатную вакцинацию от коронавируса сотрудникам ООН.
В рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент России заявил, что Россия готова продолжать взаимодействие со всеми государствами и международными структурами, а также делиться наработками, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, которая доказала свою безопасность, надежность и эффективность.
По словам Путина, для того чтобы в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств, необходимо задействовать все мощности глобальной фарминдустрии.
Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поблагодарили РФ за разработку безопасного и эффективного препарата и добровольцев за участие в испытаниях, а также выразили уверенность, что третья фаза испытаний «Спутника V» пройдет успешно.