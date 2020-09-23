Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 сентябряСвадьба Толстого, создание жевательной резинки и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
04:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%. Одним из условий сохранения льготной ставки является сохранение численности работников заемщика на конец одного или нескольких отчетных месяцев не менее 80% от численности по состоянию на 1 июня 2020 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По его словам, получившие в числе первых фирмы не смогут выполнить условия контракта, поскольку численность их сотрудников при заключении договора была определена не на 1 июня, а на 1 мая. Сведения о сотрудниках банки получили из базы Пенсионного фонда России, которая обновляется во второй половине месяца. Предприниматели могли в мае сократить штат сотрудников относительно апреля более чем на 20%, им придется возвращать кредит по полной ставке.

«В итоге по окончании базового периода (1 декабря), такие предприниматели будут переведены на период погашения и тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года — обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками — порядка 15% годовых», — говорится в письме (цитата по ТАСС).

Читайте также
Бизнес-омбудсмен предложил увеличить размер выплат бизнесу на зарплаты

Господин Титов предложил актуализировать данные о численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года. Для этого необходимо дать разъяснение или изменить постановление правительства о предоставлении льготных кредитов под 2%.

Ранее господин Титов предлагал Центробанку отменить комиссии для бизнеса за досрочный возврат льготных кредитов.

Напомним, программа льготного кредитования для компаний из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей под 2% была запущена 1 июня. Компании должны погасить задолженность до 1 апреля 2021 года. Если предприятие будет сохранять занятость на уровне от 90%, то после истечения срока кредита расходы на себя возьмет государство.

 Как жилье россиян будут сносить и изымать
Правительство ищет воду для Крыма
Путин выступил на Генассамблее ООН
Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков
Российский клуб одержал волевую победу в матче Лиги чемпионов
Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения COVID
СМИ: молодые россияне резко нарастили объем микрозаймов
Археологи нашли в Сибири семейную могилу возрастом 2500 лет
90-летний пенсионер прыгнул с 207-метровой тарзанки в Сочи
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Тайские блогеры - миллионники
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Вот почему следует посетить Таиланд
Hi-Tech
Первый обзор смартфона Джеймса Бонда (видео) Смотрим на новинки одновременно с мировым анонсом
Авто
Новый Opel Mokka: первые живые фото и цены В Европе новый Mokka поступит в продажу в начале 2021 года
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Дополнительный доход получат россияне
Как платят в ЕС за свет
Убийцу группы Дятлова обнаружили на снимке
Судимый Новиков рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Популярные темы на «Детях»
Стоит ли дочери, сыну говорить,что она,он красивые,если это далеко не так? 300
Что делать 209
Бесят дети 136
Прикладная математика 127
Новости партнеров
Киркоров представил публике свою молодую жену
Самые известные еврейки среди звезд России
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Крах биржи угрожает России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь