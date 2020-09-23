04:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя
По его словам, получившие в числе первых фирмы не смогут выполнить условия контракта, поскольку численность их сотрудников при заключении договора была определена не на 1 июня, а на 1 мая. Сведения о сотрудниках банки получили из базы Пенсионного фонда России, которая обновляется во второй половине месяца. Предприниматели могли в мае сократить штат сотрудников относительно апреля более чем на 20%, им придется возвращать кредит по полной ставке.
«В итоге по окончании базового периода (1 декабря), такие предприниматели будут переведены на период погашения и тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года — обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками — порядка 15% годовых», — говорится в письме (цитата по ТАСС).
Господин Титов предложил актуализировать данные о численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года. Для этого необходимо дать разъяснение или изменить постановление правительства о предоставлении льготных кредитов под 2%.
Ранее господин Титов предлагал Центробанку отменить комиссии для бизнеса за досрочный возврат льготных кредитов.
Напомним, программа льготного кредитования для компаний из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей под 2% была запущена 1 июня. Компании должны погасить задолженность до 1 апреля 2021 года. Если предприятие будет сохранять занятость на уровне от 90%, то после истечения срока кредита расходы на себя возьмет государство.