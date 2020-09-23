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11:46 (мск), источник: Известия

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии после прошедших в стране выборов. Об этом в среду, 23 сентября, сообщило государственное агентство БелТА.

Церемония прошла во Дворце независимости. Ее гостями стали высшие должностные лица, парламентарии, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов и республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта. Это в общей сложности несколько сотен человек.

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Вступая в должность, Лукашенко принес присягу, в которой поклялся верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, «свято и добросовестно исполнять» обязанности. После этого председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Дата церемонии вступления Лукашенко в должность не афишировалась. Утром 23 сентября пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на вопрос «РИА Новости» ответила, что сообщит о времени проведения инаугурации «ближе к дате».

Сотрудница ЦИК Белоруссии в этот же день заявила агентству, что ничего не слышала о возможной дате инаугурации, но Ермошина куда-то уехала, ее нет на рабочем месте. Другой представитель ЦИК сообщил журналистам, что комиссия не занимается организацией процедуры, Ермошина принимает в ней участие как приглашенное лицо, поэтому рядовые сотрудники могут быть не в курсе.

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