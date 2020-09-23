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23 сентября, источник: ТАСС

Песков: Елисейский дворец не мог передать в СМИ запись беседы Путина и Макрона

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно, в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись беседы президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Такую позицию высказал журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию во французской газете Le Monde о переговорах двух президентов.

Источник: РИА "Новости"

Песков напомнил, что «тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора Путина и Макрона, и Кремль об этом сообщал». «Вместе с тем, газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, ведь это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так», — подчеркнул Песков.

По его словам, в Кремле не допускают мысли о том, что власти Франции могли «слить» СМИ содержание беседы лидеров. «Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, “слил” в прессу запись беседы двух президентов. Это же Франция! Франция не может такого делать, мы в это даже не хотим верить», — сказал представитель Кремля.

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«Новичок»

Песков также заявил, что в Кремле исходят из того, что «Новичок» может быть синтезирован во многих странах.

Отравляющее вещество из группы «Новичок» может быть синтезировано во многих странах и зачастую невозможно установить его происхождение. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, назвав это вещество крайне опасным для человечества.

«Из всего сказанного экспертами и специалистами важно: первое — насколько это опасно и насколько это смертоносно; второе — что эта субстанция синтезировалась и может синтезироваться в любой момент во многих странах мира, и третье — что не всегда возможно, а зачастую невозможно, установить место происхождения этой субстанции, ибо [она] может синтезироваться в самых разных лабораториях», — сказал представитель Кремля.

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На вопрос, докладывалась ли такая информация президенту РФ Владимиру Путину, Песков ответил: «Безусловно».

Отвечая на вопрос, что президент и его окружение думают о «Новичке», пресс-секретарь главы государства отметил, что это совершенно неважно, «потому что ни президент Путин, ни его окружение не занимаются разработкой химических веществ, не являются химиками или венными химиками».

«Важно [то], что об этом [веществе] неоднократно говорили и рассказывали эксперты, в том числе те самые, которые в свое время имели отношение к производству этой субстанции, крайне опасной для человечества», — сказал Песков.

Тема «Новичка» вновь стала обсуждаться после утверждений правительства ФРГ о том, что именно веществом из этой группы якобы был отравлен Алексей Навальный.

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