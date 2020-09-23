Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции

«Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. Это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», — сказал Путин на встрече с сенаторами.
По его словам, расходы на реализацию мер из послания президента России парламенту 2020 года будут увеличены на 80% — с 0,7 трлн руб. до 1,2 трлн руб.
Кроме того, президент сказал, что в России в период пандемии «доходы снизились на 11 с лишним процентов, а расходы увеличились на 23 с лишним». Путин отметил, что государство смогло увеличить государственные расходы, поддержать граждан и экономику «благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам». Он призвал не «отмахиваться от требований Минфина соблюдать макроэкономические параметры, это реальное достижение нашей экономики за последние годы».
Владимир Путин подчеркнул, что необходимо помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечить семьи. Он уточнил, что уровень безработицы в России превышает 6% экономически активного населения. «За этим показателем судьбы сотен тысяч граждан, которые пока еще не нашли работу. Подчеркну, задача восстановления занятости в следующем году мною перед правительством уже поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи», — заявил Путин. Он добавил, что критерий поддержки бизнеса остается прежним и заключается в «сохранении и открытии новых рабочих мест».
Также президент России анонсировал индексацию пенсий в стране. «В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — сказал Владимир Путин.