18:14 (мск), источник: РИА Новости
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «уходом на пенсию»
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
При этом ранее Тихановская заявляла, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии.
«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», — заявила она в обращении, размещенном в
«Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь», — подчеркнула она.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов.
Оппозиция страны не признает итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама