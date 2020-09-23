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17:32 (мск), источник: РИА Новости

Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Прокуратура Болгарии заявила, что два российских дипломата занимались разведывательной деятельностью и шпионажем на территории страны, говорится в заявлении ведомства.

Источник: РИА Новости

В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два гражданина Российской Федерации осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в Москве.

Отмечается, что оба подозреваемых россиянина имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев в среду официально уведомил МИД страны об итогах расследования.

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