Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два гражданина Российской Федерации осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в Москве.
Отмечается, что оба подозреваемых россиянина имеют дипломатический статус, в связи с чем уголовное дело против них было прекращено.
Главный прокурор Болгарии Иван Гешев в среду официально уведомил МИД страны об итогах расследования.