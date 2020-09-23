Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием “Новичок” никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция РФ и положение дел в этом вопросе каких-либо изменений не претерпели», — сказала она.
«Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц и неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ, то они не нуждаются в комментариях, — продолжила Захарова. — Нашу позицию я озвучила и переподтвердила».
2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Алексея Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». 14 сентября Берлин заявил, что три лаборатории ЕС, в том числе во Франции и Швеции, подтвердили выводы германской стороны. Пробы у Навального, по данным МИД ФРГ, также взяли эксперты ОЗХО, они направлены в референтные лаборатории организации.
15 сентября Нарышкин заявил, что «они (боевые отравляющие вещества — прим. ТАСС) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке». Некоторыми СМИ эти слова были истолкованы так, что запасы «Новичка» у России имелись, но затем были уничтожены.