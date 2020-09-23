Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
2855-летие Дмитрия Медведева
19:30 (мск), источник: ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества «Новичок». Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, как согласуются утверждения о том, что такого вещества у РФ никогда не было, со словами главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, что запасы вещества были уничтожены.

Источник: Reuters

«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием “Новичок” никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция РФ и положение дел в этом вопросе каких-либо изменений не претерпели», — сказала она.

«Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц и неточных интерпретаций СМИ заявлений представителей органов власти РФ, то они не нуждаются в комментариях, — продолжила Захарова. — Нашу позицию я озвучила и переподтвердила».

2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Алексея Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». 14 сентября Берлин заявил, что три лаборатории ЕС, в том числе во Франции и Швеции, подтвердили выводы германской стороны. Пробы у Навального, по данным МИД ФРГ, также взяли эксперты ОЗХО, они направлены в референтные лаборатории организации.

15 сентября Нарышкин заявил, что «они (боевые отравляющие вещества — прим. ТАСС) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке». Некоторыми СМИ эти слова были истолкованы так, что запасы «Новичка» у России имелись, но затем были уничтожены.

 Пригнали тракторы, стали заборы сносить, подумали: что бабка старая может сделать?! Она вышла с ружьем
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку
СМИ: Су-30 под Тверью мог сбить другой самолет
Адвокаты заявили о странностях в гибели Марцинкевича
Плющенко отреагировал на публикацию переписки жены и Загитовой
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко «уходом на пенсию»
NASA сообщило о приближении к Земле большого астероида
Hi-Tech
Неизвестный объект пронесся рядом с МКС Все произошло в ночь на 23 сентября
Кино
Звезда Comedy Woman озвучила причину ухода из шоу Елена Борщева была одной из главных звезд юмористического проекта ТНТ
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Новый препарат от Ковид-19 252
Срыв из-за ребенка 223
Будни Фетровых, серия вторая 207
Ребёнок 171
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь