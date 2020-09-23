США расширили санкции против российских граждан и компаний

Компаниям, в которых они работают — российской ООО «М-Финанс» (Санкт-Петербург) и Lobaye Invest из Центральной Африканской Республики (ЦАР) — вменяется связь с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Упомянутые юридические лица также внесены в санкционный список.
Минфин США также ввел санкции в отношении АО «НПП ПТ “Океанос”» (Санкт-Петербург) и его сотрудников в Санкт-Петербургае Елены Ивановой, Надежды Кучумовой и Владислава Занина, работающим на АО «НПП ПТ “Океанос”» (Санкт-Петербург). Компания, разрабатывающая технику для подводно-технических работ, поставляла обородование для использования в Крыму в 2015 году, заявило ведомство.
В числе других юридических лиц, внесенных в санкционные списки — компании из Финляндии Acex Oy, Gch Finland Oy, Optima Freight Oy и Unicum Trade Oy. По утверждению Минфина США, Optima Freight оказывала российской компании «Дайвтехносервис», находящейся под санкциями, услуги по доставке глубоководного оборудования. В январе 2018 года Optima Freight, по утверждению министерства, помогла «Дайвтехносервису» получить водолазный комплекс стоимостью $150 тыс. Против основателя Optima Freight, гражданина Финляндии Никиты Ковалевского, также занимающего посты управляющего директора в трех других финских компаниях, Минфин США ввел персональные санкции.