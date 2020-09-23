Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

«Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Что это такое? Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил. Знают, что мы все равно сделаем… но просто чтобы попозже.
Владимир Путинпрезидент РФ
В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 — входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» — были наложены санкции США, компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога Росатомом. Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» — на начало 2021 г.
Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Ведомостям» рассказал, что лайнер получит российский сертификат примерно в середине 2021 г.