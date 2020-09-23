21:27 (мск), источник: РБК
Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной
Авторы расследования считают, что Хантер Байден получал миллионы долларов сомнительного происхождения от вдовы
Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал средства от Елены Батуриной, российской предпринимательницы и вдовы
В расследовании сенаторов говорится, что Хантер Байден, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, включая Батурину, а также лиц, связанных с Коммунистической партией Китая.
В частности, утверждается, что в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден.
С мая по декабрь 2015 года Батурина сделала 11 переводов на общую сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA LLC. Девять из этих транзакций сначала прошли через Rosemont Seneca Thornton LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор.
BAK USA LLC является стартапом из американского города Буффало. Компания занималась производством планшетов совместно с китайскими партнерами, в 2019 году она обанкротилась. В расследовании сенаторов говорится, что переводы от российской предпринимательницы «были обнаружены
Кроме переводов от Батуриной авторы расследования в качестве подозрительных финансовых операций упоминают $142 тыс., полученные от Кенеса Ракишева, зятя бывшего мэра Астаны, миллионы долларов от китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун (в США их связывают с Коммунистической партией Китая и
«Данные показывают, что Хантер Байден и его семья были вовлечены в обширную финансовую сеть, которая связывала их с иностранными гражданами и иностранными агентами по всему миру», — резюмируют в своем докладе Джонсон и Грассли.
«Мне ничего неизвестно, без комментариев», — заявил РБК Геннадий Теребков, представитель Елены Батуриной.
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