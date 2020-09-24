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01:08 (мск), источник: Известия

В России нашли способ снизить плату за вывоз мусора на 10−15%

C 2022 года в России может снизиться плата за вывоз мусора для населения на 10−15%. Это произойдет после совершенствования концепции Расширенной ответственности производителей (РОП), рассказали «Известиям» в «Деловой России».

Источник: Известия

Документ рассматривают в правительстве. В числе изменений — обязать производителей отвечать за утилизацию 100% их продукции. Также нужно переложить ответственность за переработку упаковки на ее изготовителей — РСПП направил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко письмо, в котором соглашается с такой необходимостью (есть у «Известий»).

Если нововведения будут приняты, плата за вывоз мусора для населения может снизиться на 10−15%, спрогнозировала зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. Вероятнее всего, снизить стоимость услуги получится с 2022 года, считает депутат Госдумы Владимир Пушкарев.

Как сообщила «Известиям» представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, письмо РСПП получено и предложения союза рассматриваются профильными ведомствами. На настоящий момент принято принципиальное решение об увеличении норматива утилизации, но финальная цифра еще не утверждена.

Переход ответственности за переработку упаковки на ее изготовителей пока обсуждается. РОП должна способствовать, в том числе, снижению финансовой нагрузки на граждан, подчеркнула представитель Виктории Абрамченко.

Как ранее писали «Известия», концепцию РОП планируется принять до конца года. Правда, часть производителей опасается, что перенос ответственности за переработку упаковки на ее изготовителей повысит цену продукции.

Во время загрузки произошла ошибка.
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