В Минтруде признали устаревшей действующую модель расчета черты бедности

«Особенности методики расчета прожиточного минимума на основании утвержденной потребительской корзины приводят к тому, что прожиточный минимум растет медленнее заработных плат и общего уровня благосостояния граждан. Это связано с тем, что потребкорзина рассчитывается на основе цен на минимальный набор продуктов питания. Как правило, цены на эти товары растут медленнее инфляции», — сообщили в пресс-службе Минтруда в ответ на запрос «Известий» прокомментировать предложения экспертов по борьбе с бедностью без резкого роста дополнительных расходов бюджета.
Так, эксперты Высшей школы экономики считают, что сегодняшние экономические реалии не создали предпосылок для изменения потребительской корзины, например, в сторону увеличения в соответствии с нормами рационального потребления. Такие выводы содержатся в докладе НИУ ВШЭ о выборе приоритетов и целей национального развития.
По словам одного из авторов доклада, проректора ВШЭ Лилии Овчаровой, если сейчас увеличить состав корзины до уровня рационального потребления на 20%, то численность бедного населения вырастет до 23,5% (по данным Росстата, в первом полугодии 2020-го — 13,2%), что никоим образом не коррелируется с задачей снижения бедности вдвое. Это повлечет за собой автоматическое увеличение МРОТ и численности получателей пособий на 20%.
Для борьбы с бедностью, считают в ВШЭ, необходимо ввести постоянные пособия для нуждающихся семей с детьми 7−16 лет, а также развивать инструмент социального контракта. Кроме того, как рассказала «Известиям» Лилия Овчарова, необходимо отвязать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2−3% выше инфляции. Это позволит выполнить июльский указ президента о снижении к 2030 году вдвое численности бедных в стране и убережет бюджет от дополнительных расходов в 800 млрд рублей в год.