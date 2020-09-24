Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 сентябряЗарождение футбола, первый "штопор" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Не пропустите золотую осень!
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
03:11 (мск), источник: Известия

В Минтруде признали устаревшей действующую модель расчета черты бедности

До конца года Минтруд должен определить подход к установлению прожиточного минимума на будущий год и последующий период. В 2020 году истекает срок действия федерального закона о потребительской корзине, которая на сегодняшний день является основой для определения размера прожиточного минимума. А он, в свою очередь, является чертой бедности. В ведомстве признали, что по международным меркам действующая модель является устаревшей.

Источник: Известия

«Особенности методики расчета прожиточного минимума на основании утвержденной потребительской корзины приводят к тому, что прожиточный минимум растет медленнее заработных плат и общего уровня благосостояния граждан. Это связано с тем, что потребкорзина рассчитывается на основе цен на минимальный набор продуктов питания. Как правило, цены на эти товары растут медленнее инфляции», — сообщили в пресс-службе Минтруда в ответ на запрос «Известий» прокомментировать предложения экспертов по борьбе с бедностью без резкого роста дополнительных расходов бюджета.

Так, эксперты Высшей школы экономики считают, что сегодняшние экономические реалии не создали предпосылок для изменения потребительской корзины, например, в сторону увеличения в соответствии с нормами рационального потребления. Такие выводы содержатся в докладе НИУ ВШЭ о выборе приоритетов и целей национального развития.

50 лет – рамок нет
9 историй о героях, изменивших свою жизнь

По словам одного из авторов доклада, проректора ВШЭ Лилии Овчаровой, если сейчас увеличить состав корзины до уровня рационального потребления на 20%, то численность бедного населения вырастет до 23,5% (по данным Росстата, в первом полугодии 2020-го — 13,2%), что никоим образом не коррелируется с задачей снижения бедности вдвое. Это повлечет за собой автоматическое увеличение МРОТ и численности получателей пособий на 20%.

Для борьбы с бедностью, считают в ВШЭ, необходимо ввести постоянные пособия для нуждающихся семей с детьми 7−16 лет, а также развивать инструмент социального контракта. Кроме того, как рассказала «Известиям» Лилия Овчарова, необходимо отвязать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2−3% выше инфляции. Это позволит выполнить июльский указ президента о снижении к 2030 году вдвое численности бедных в стране и убережет бюджет от дополнительных расходов в 800 млрд рублей в год.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ
Проблема с душком: откуда берутся бесхозные канализационные сети
Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21
В Греции двое россиян получили по 300 лет тюрьмы
Финразведка рассказала об утечке данных о банковских операциях
Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19
СМИ: «Роскосмос» потерял 350 млн рублей на разработке камеры
Прибывающих из-за границы россиян обязали сдать тест на COVID-19
Ученые: риск заражения COVID-19 зависит от влажности воздуха
Gnezdo.ru
Тайские блогеры - миллионники
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Вот почему следует посетить Таиланд
Hi-Tech
Как выглядит первая российская 5G-станция Ее делает «Ростех»
Горячие темы на Авто
Как формируются зависимости и что делать с этим? 220
Добрые слова. 185
Понять фильм 126
Думаю-- 117
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Тайские блогеры - миллионники
12 причин, почему все так любят Таиланд
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Врачи выявили нетипичный симптом коронавируса
Леди
Бузова отрезала челку и стала похожа на Джей Ло Звезда изменилась до неузнаваемости!
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь