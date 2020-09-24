Лукашенко заявил, что Белоруссия не обязана кого-либо уведомлять об инаугурации президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко, инаугурация которого на шестой президентский срок состоялась 23 сентября, заявил в четверг, что Минск не обязан заранее уведомлять кого-либо, в том числе западные страны, о проведении этой церемонии.
Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие. Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны.
Александр Лукашенко(цитата по агентству БелТА)
При этом президент Белоруссии указал, что «соседи от бога, их не выбирают, мы обречены жить вместе, дружить».
Он отметил, что критика западных стран в отношении церемонии инаугурации заключается в ее якобы тайном характере. «Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — добавил он.
Соблюдение норм законодательства
Все нормы белорусского законодательства были соблюдены при проведении церемонии инаугурации 23 сентября, заявил Лукашенко.
«У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка — это же определенное время занимает, — сказал глава государства. — А то, что мы умеем проводить мероприятия, так надо это отметить, что белорусы умеют проводить мероприятия. В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях».
Он отметил, что разговоры вокруг церемонии инаугурации ведутся с целью подогреть «протестное настроение» в стране.
«[Это нужно,] чтобы больше вывалило на улицу людей — как обычно, в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы», — добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии напомнил, что накануне его кортеж проехал по всему Минску. «Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет, — пояснил он. — И я не придаю [особого значения] инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения [у нее нет]. Обычная рабочая ситуация».
Признание итогов выборов
Александр Лукашенко заявил, что Минск не просил никого признавать итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов и легитимность лидера страны.
Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало конституции нашей страны.
Ранее ряд стран выступил с заявлениями о непризнании легитимности Лукашенко после церемонии вступления в должность президента Белоруссии. Верховной представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в четверг, что Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности и пересматривает отношения с Белоруссией.
В среду во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко, который с 80,10% голосов одержал победу на президентских выборах 9 августа. Второе место на выборах с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования. На этом фоне в стране начались акции протеста несогласных с официальными итогами выборов, которые продолжаются уже более месяца. Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции, который призывает продолжать акции протеста до объявления новых выборов.
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