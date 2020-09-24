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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заявка на выдвижение президента РФ Владимира Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, после чего американская сторона выдвинула президента США Дональда Трампа, заявил академик, писатель Сергей Комков, направивший обращение о номинировании российского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета», — сказал Комков в ходе пресс-конференции «О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году».

Академик добавил, что внимательно следил за прохождением заказного письма, и отметил, что сразу после получения российской заявки американская сторона номинировала президента США Дональда Трампа.

«У нас есть четкое понимание, кто, когда и во сколько поминутно — в 15.07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло, и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло, быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — Трампа», — рассказал Комков.

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