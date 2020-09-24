13:50 (мск), источник: РБК
Кремль оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
По словам Пескова, если президент получит премию, это будет прекрасно, а если нет — тоже замечательно.
«Совершенно разные люди выдвигаются на Нобелевскую премию. Это инициатива тех, кто выдвигает. В данном случае это писатель. Если решение будет принято — прекрасно, нет — тоже замечательно. Здесь трудно
Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что с такой инициативой выступил писатель Сергей Комков.
В соответствии с правилами Нобелевского комитета, номинировать человека на получение премии мира могут члены правительства, депутаты национальных парламентов, представители международных судов, профессора университетов, руководители институтов международной политики, а также прежние обладатели премии.
Сергей Комков — автор ряда книг,
Полный список номинантов на Нобелевскую премию мира обычно не разглашается. Благодаря широкому списку людей, которые могут это сделать, ежегодно на награду претендуют сотни политиков, общественных деятелей и различных организаций. Например, в этом году на премию мира уже был выдвинут президент США Дональд Трамп (автором номинации стал депутат норвежского парламента Кристиан Тибринг-Чьедде). Бывший глава Евросовета Дональд Туск предложил номинировать супругов Тихановских.
Чаще всего Нобелевскую премию мира получал Международный комитет Красного Креста. В 1975 году ее был удостоен Андрей Сахаров, в 1990 году — Михаил Горбачев. В прошлом году лауреатом стал
Елизавета Антонова, Артем Филипенок