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13:50 (мск), источник: РБК

Кремль оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

По словам Пескова, если президент получит премию, это будет прекрасно, а если нет — тоже замечательно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос касательно выдвижения Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

«Совершенно разные люди выдвигаются на Нобелевскую премию. Это инициатива тех, кто выдвигает. В данном случае это писатель. Если решение будет принято — прекрасно, нет — тоже замечательно. Здесь трудно что-либо еще сказать», — цитирует Пескова корреспондент РБК.

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Ранее агентство «РИА Новости» сообщило, что с такой инициативой выступил писатель Сергей Комков.

В соответствии с правилами Нобелевского комитета, номинировать человека на получение премии мира могут члены правительства, депутаты национальных парламентов, представители международных судов, профессора университетов, руководители институтов международной политики, а также прежние обладатели премии.

Сергей Комков — автор ряда книг, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Помимо этого он является членом президентского клуба «Доверие», созданного в 2001 году «для поддержки Владимира Путина и президентских программ».

Полный список номинантов на Нобелевскую премию мира обычно не разглашается. Благодаря широкому списку людей, которые могут это сделать, ежегодно на награду претендуют сотни политиков, общественных деятелей и различных организаций. Например, в этом году на премию мира уже был выдвинут президент США Дональд Трамп (автором номинации стал депутат норвежского парламента Кристиан Тибринг-Чьедде). Бывший глава Евросовета Дональд Туск предложил номинировать супругов Тихановских.

В разные годы на премию выдвигали Иосифа Сталина, Бенито Муссолини, Адольфа Гитлера, Фиделя Кастро и Уго Чавеса, однако никто из этих политиков награду в результате не получил.

Чаще всего Нобелевскую премию мира получал Международный комитет Красного Креста. В 1975 году ее был удостоен Андрей Сахаров, в 1990 году — Михаил Горбачев. В прошлом году лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

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