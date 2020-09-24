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17:34 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что выборы в России прошли с высоким уровнем конкуренции

НОВО-ОГАРЕВО, 24 сентября. /ТАСС/ — Президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы в России прошли с высоким уровнем конкуренции, наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб по сравнению с прошлым годом.

Источник: AP 2020

«Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов, при этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и нарушений по сравнению с выборами прошлого года», — сказал глава государства в четверг на встрече с избранными руководителями регионов.

Путин поздравил избранных губернаторов и подчеркнул, что оказанное им людьми доверие, это, прежде всего, огромная ответственность за предстоящую работу. Он отметил, что среди участников встречи есть и те, кто ранее уже руководил регионами, а также те, кто избрался впервые.

Полагаю, настрой у вас всех одинаковый — работать, что называется, на сто процентов вкалывать, с предельной самоотдачей работать и добиваться результатов, реальных результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете. Служить людям, стране, России.
Владимир Путин
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По его словам, на прошедших выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с коронавирусной инфекцией, чтобы само участие в избирательном процессе было максимально безопасно для граждан, а трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу разных причин не мог оперативно добраться до избирательного участка.

По оценке главы государства, итоги голосования весьма убедительные. «Кстати говоря, все это происходило на фоне недавно прошедшей кампании, связанной с [внесением] изменений в Конституцию Российской Федерации. Безусловно, в регионах люди тоже отреагировали на те мероприятия, которые были проведены, и, безусловно, многие вещи, зафиксированные и в основном законе, конституции, — они должны реализовываться на местах», — сказал Путин, обратив внимание на то, что люди связывают свои надежды на улучшение жизни в регионах, на решение глобальных и насущных проблем с избранными губернаторами. «Уверен, вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы эти надежды оправдать», — обратился Путин к своим визави.

Он подчеркнул, что особое внимание главам регионов предстоит уделить реализации национальных проектов и достижению национальных целей развития.

«Действовать предстоит сейчас в нестандартной, весьма сложной ситуации», — напутствовал глава государства, напомнив, что главы регионов наделены особыми полномочиями и ответственностью по обеспечению эпидемиологической безопасности.

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