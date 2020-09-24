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15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что ему «очень бы не хотелось», чтобы страна вернулась к ограничениям на фоне пандемии коронавируса, которые действовали весной. Отметим, что сегодня в Москве впервые с 23 июня выявили более тысячи зараженных COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
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18.09
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19.09
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20.09
6148
21.09
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22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось19 948+149
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
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18.09
134
19.09
144
20.09
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21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
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11.0924.09
Выздоровело929 829+6 130
11.09
5734
12.09
5428
13.09
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14.09
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15.09
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17.09
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22.09
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11.0924.09
Инфицировано31 920 652+272 722
11.09
305600
12.09
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13.09
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14.09
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15.09
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16.09
306461
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18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
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23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось977 311+5 600
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
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17.09
5486
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19.09
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21.09
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11.0924.09
Выздоровело22 002 729+226 130
11.09
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12.09
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13.09
241033
14.09
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15.09
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16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
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21.09
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«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», — сказал Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.

Президент обратил внимание губернаторов на ситуацию с коронавирусом в мире, из-за которой некоторые страны вновь вводят жесткие ограничения и закрывают производства.

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COVID-19 продолжает распространяться по миру

«У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем эффективные меры», — сказал Путин.

Владимир Путин призвал разработать специальные программы, которые помогли бы защитить от пандемии людей старшего поколения и граждан из групп риска. «Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, комплексные программы мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в эту группу риска в силу самых различных обстоятельств», — заявил российский лидер. Он добавил, что борьба с коронавирусом в России еще не завершена.

Ранее сегодня еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сообщила, что в некоторых странах Евросоюза ситуация с коронавирусом сейчас хуже, чем в пике распространения заболевания в марте. Она призвала государства—члены ЕС лучше разъяснять и применять правила социального дистанцирования и гигиены, чтобы остановить возвращение второй волны пандемии.

Израиль первым в мире ввел повторный карантин. Режим ограничений в стране длился с марта по май, однако после отмены ограничений в стране возобновился рост новых случаев заражения. Также к ограничениям из-за коронавируса возвращаются в Великобритании.

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