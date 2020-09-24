Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», — сказал Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Президент обратил внимание губернаторов на ситуацию с коронавирусом в мире, из-за которой некоторые страны вновь вводят жесткие ограничения и закрывают производства.
«У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем эффективные меры», — сказал Путин.
Владимир Путин призвал разработать специальные программы, которые помогли бы защитить от пандемии людей старшего поколения и граждан из групп риска. «Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, комплексные программы мер по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в эту группу риска в силу самых различных обстоятельств», — заявил российский лидер. Он добавил, что борьба с коронавирусом в России еще не завершена.
Ранее сегодня еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сообщила, что в некоторых странах Евросоюза ситуация с коронавирусом сейчас хуже, чем в пике распространения заболевания в марте. Она призвала государства—члены ЕС лучше разъяснять и применять правила социального дистанцирования и гигиены, чтобы остановить возвращение второй волны пандемии.
Израиль первым в мире ввел повторный карантин. Режим ограничений в стране длился с марта по май, однако после отмены ограничений в стране возобновился рост новых случаев заражения. Также к ограничениям из-за коронавируса возвращаются в Великобритании.