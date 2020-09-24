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21:19 (мск), источник: ТАСС

Гуайдо призвал провести в Венесуэле новые выборы с наблюдателями от ОАГ, ООН и ЕС

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сентября. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция не будет считать честными выборы без участия наблюдателей от Организации американских государств (ОАГ), ООН и Евросоюза. Об этом заявил в четверг лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Источник: AP 2020

«Мы отвергаем нечестные, позорные выборы, назначенные на 6 декабря. Мы добиваемся президентских выборов и свободных выборов в Национальную ассамблею (парламент)», — сказал Гуайдо в разговоре с базирующейся в Вашингтоне неправительственной организацией «Атлантический совет», который транслировался в Periscope с переводом на английский язык.

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«Нам нужны международные наблюдатели — наблюдатели от ОАГ, ЕС, ООН, потому что сейчас режим сделал это невозможными. Мы говорим об участии всех этих организаций, только так возможно проведение настоящих, честных выборов», — отметил Гуайдо.

По его мнению, проведение честного голосования также невозможно без изменения состава Национального избирательного совета, члены которого были выбраны без участия парламента. «Режим не может не допускать кандидатов только потому, что они выступают против него», — добавил Гуайдо.

Ранее правительство Венесуэлы пригласило ООН и ЕС направить наблюдателей на парламентские выборы 6 декабря. По словам президента Николаса Мадуро, наблюдатели от ОАГ не будут допущены к работе в южноамериканской республике.

В начале августа 27 венесуэльских оппозиционных партий обнародовали совместное заявление, в котором говорилось, что они отказываются участвовать в выборах, запланированных на 6 декабря. Однако позднее дважды баллотировавшийся в президенты Венесуэлы оппозиционер Энрике Каприлес, возглавляющий партию «Справедливость прежде всего», призвал не бойкотировать выборы и заявил, что его сторонники намерены принять в них участие.

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