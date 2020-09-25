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00:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Литва приняла резолюцию об отказе от «Северного потока-2»

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейский союз (ЕС) ужесточить антироссийские санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Вильнюс связывает усиление санкционного давления на Москву с госпитализацией Алексея Навального. «Сейм предлагает ФРГ отказаться от проекта газопровода “Северный поток-2”, а ЕС призывает к большей диверсификации источников и поставщиков энергоносителей», — отметили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна остановить строительство газопровода «Северный поток-2», так как Россия систематически нарушает международное право. Глава польского правительства объяснил, что после ситуации с Алексеем Навальным, с точки зрения Варшавы, конструктивный диалог между Москвой и Европой невозможен.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

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