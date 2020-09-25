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01:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп подала в суд против главы государства, его сестры Мариэнн Трамп Барри и брата Роберта Трампа. Она обвиняет их в мошенничестве с наследством ее дедушки Фреда Трампа и отца Фреда Трампа-младшего.

Источник: Reuters

Иск направлен в суд штата Нью-Йорк, передает The Associated Press. «Мошенничество — это не просто семейный бизнес, это образ жизни», — говорится в иске.

Госпожа Трамп утверждает, что ее родственники обманули ее на миллионы долларов — ее якобы вводили в заблуждение о реальной стоимости и размере имущества, которое должно было достаться ей по наследству. Она требует возмещения убытков и компенсации более $500 тыс., передает ABC.

В июле племянница президента выпустила книгу «Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного в человека в мире», в которой рассказала о Дональде Трампе. Госпожа Трамп считает, что глава государства не способен сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

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