Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве с наследством

Иск направлен в суд штата Нью-Йорк, передает The Associated Press. «Мошенничество — это не просто семейный бизнес, это образ жизни», — говорится в иске.
Госпожа Трамп утверждает, что ее родственники обманули ее на миллионы долларов — ее якобы вводили в заблуждение о реальной стоимости и размере имущества, которое должно было достаться ей по наследству. Она требует возмещения убытков и компенсации более $500 тыс., передает ABC.
В июле племянница президента выпустила книгу «Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного в человека в мире», в которой рассказала о Дональде Трампе. Госпожа Трамп считает, что глава государства не способен сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.