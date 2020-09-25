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09:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ким Чен Ын принес извинения за смерть южнокорейского чиновника

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принес извинения в связи с гибелью южнокорейского чиновника, сообщает канцелярия президента Южной Кореи.

Источник: REUTERS

По сообщению канцелярии, Ким Чен Ын сказал своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину, что то, что случилось, не должно было произойти.

Накануне министерство обороны Южной Кореи заявило со ссылкой на данные разведки, что военные КНДР убили южнокорейского чиновника. По словам Сеула, сотрудник департамента рыболовства пропал из патрульного катера и позднее был обнаружен в северокорейских водах.

По версии минобороны Южной Кореи, северокорейцы его застрелили, после чего облили тело горючим и подожгли.

С начала пандемии коронавируса КНДР ужесточила охрану границ и, по некоторым сообщениям, ввела политику стрельбы на поражение, чтобы не допустить проникновения Covid-19 в страну.

Версия южнокорейской стороны

В минувший понедельник сотрудник департамента рыболовства Южной Кореи находился на борту патрульного катера в 10 километрах от границы с КНДР, когда неожиданно пропал.

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В катере осталась его обувь, из чего минобороны Южной Кореи заключает, что он пытался уплыть от некой опасности.

По версии южнокорейской разведки, северокорейский патруль обнаружил мужчину в спасательном жилете на следующий день, во вторник.

Сеул считает, что военные КНДР надели противогазы и допрашивали его на расстоянии, пока не поступил приказ убить его. Чиновник, как утверждает Сеул, был застрелен в воде, после чего его тело подожгли. Минобороны Южной Кореи не исключает, что это могло быть сделано в рамках противокоронавирусных мер.

Погибшему было 47 лет, у него осталось двое детей, сообщают в Сеуле.

Южная Корея назвала произошедшее актом вопиющей жестокости и потребовала от КНДР объяснений, а также наказания исполнителей.

10 выстрелов

По словам директора национальной разведывательной службы Южной Кореи Су Нуна, извинения были отправлены южнокорейскому президенту в письме, в котором северокорейский лидер признается, что инцидент не должен был произойти.

В письме Ким Чен Ын пишет, что ему очень жаль, что он разочаровал президента Мун Чжэ Иня, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В письме излагается информация об инциденте, в частности, говорится, что в чиновника было произведено 10 выстрелов.

Вместе с тем Ким Чен Ын пояснил, что северокорейские военные не сжигали тело убитого, а подожгли только «плавучий материал», на котором находился погибший, сообщил глава южнокорейской разведки.

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