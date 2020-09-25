Разработчик «Новичка» рассказал о его создании

«Работы начались в 1970-е годы. До этого в СССР считали, что бинарным оружием, где каждый из компонентов по отдельности не опасен, заниматься не надо. Ведь для хранения опасных моновеществ у нас достаточно арсеналов, разнесенных по большой территории страны. Но в конце 1970-х годов США приняли на вооружение первую бинарную систему. Тогда в политбюро приняли решение заняться этой тематикой. Выбор пал на меня», — рассказал Ринк.
По его словам, сначала группа разработчиков была небольшой, все сведения о системе «Новичок» были лишь у семи человек, которые присутствовали на ее испытаниях на военном полигоне и на защите докторской степени по разработке этой системы.
«Через пару лет мы уже с готовой системой, которая получила название “Новичок”, вышли на испытания на полигоне», — сообщил он.
Перед разработчиками была поставлена задача со многими условиями к итоговой боевой системе.
«Ведь смесь веществ при объединении не должна была загореться, взорваться, замерзнуть, но быть эффективной, а после использования, желательно, как можно быстрее исчезнуть», — отметил Ринк.