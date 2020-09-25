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10:48 (мск), источник: РИА Новости

Разработчик «Новичка» рассказал о его создании

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Создание системы «Новичок» в СССР стало ответом на принятие США в 1970-х годах на вооружение бинарного оружия, рассказал в интервью РИА Новости разработчик боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

Источник: РИА Новости

«Работы начались в 1970-е годы. До этого в СССР считали, что бинарным оружием, где каждый из компонентов по отдельности не опасен, заниматься не надо. Ведь для хранения опасных моновеществ у нас достаточно арсеналов, разнесенных по большой территории страны. Но в конце 1970-х годов США приняли на вооружение первую бинарную систему. Тогда в политбюро приняли решение заняться этой тематикой. Выбор пал на меня», — рассказал Ринк.

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По его словам, сначала группа разработчиков была небольшой, все сведения о системе «Новичок» были лишь у семи человек, которые присутствовали на ее испытаниях на военном полигоне и на защите докторской степени по разработке этой системы.

«Через пару лет мы уже с готовой системой, которая получила название “Новичок”, вышли на испытания на полигоне», — сообщил он.

Перед разработчиками была поставлена задача со многими условиями к итоговой боевой системе.

«Ведь смесь веществ при объединении не должна была загореться, взорваться, замерзнуть, но быть эффективной, а после использования, желательно, как можно быстрее исчезнуть», — отметил Ринк.

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