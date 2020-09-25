13:38 (мск), источник: ТАСС
Песков не увидел противоречий в заявлениях Нарышкина и Захаровой по «Новичку»
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/.
«Однозначно Нарышкин говорил о том, что все запасы химического оружия уничтожены, это сертифицировано международными наблюдателями, и все это было сделано во исполнение обязательств РФ по Конвенции о запрещении химического оружия. Вот о чем говорил Нарышкин. Здесь нет противоречия, здесь не нужно цепляться за отдельные слова», — сказал Песков. Таким образом он прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что у России никогда не было запасов этого вещества, и информацию СВР об уничтожении запасов химоружия.
Песков заявил, что у России нет достоверных фактов о наличии химического оружия на территории страны, чтобы беспокоиться на данный счет. «Для того, чтобы испытывать это беспокойство, нужно получить необходимые факты, удостовериться в необходимых фактах. Пока наши специалисты не имеют такой возможности. Все исследования, которые проводятся в этой связи, не подтверждают этот факт», — заявил Песков, отвечая на вопрос, беспокоятся ли в Кремле, что