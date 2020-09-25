Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары

Российский президент Владимир Путин озвучил несколько предложений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности между Россией и США, а также во всем мире. Заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере. Особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ)», — заявил Путин.
Он также призвал «поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи» между компетентными российскими и американскими ведомствами по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, которые курируют вопросы международной кибербезопасности.
По его словам, властям обеих стран необходимо разработать и подписать межправительственный документ о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, который должен быть составлен по аналогии с действующим соглашением между Москвой и Вашингтоном о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве от 1972 года.
Президент добавил, что оба государства должны гарантировать, что не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в процесс выборов, помимо прочего используя информационные технологии. «Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий», — сказал Путин.
Он отметил, что данные меры направлены на повышение уровня доверия между странами, обеспечение безопасности и процветания народов обоих государств. «Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве», — заключил глава государства.
Путин также обратился к остальным странам с предложением договориться не наносить первыми удар с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.
Вопрос о российско-американских консультациях по кибербезопасности обсуждается уже несколько лет. В феврале 2017 года замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону провести консультации и уделить особое внимание киберпреступности, нарушениям прав на интеллектуальную собственность и похищению данных.
В июне 2019 года посол МИДа по особым поручениям и спецпредставитель президента по международному сотрудничеству по информационной безопасности Андрей Крутских также подчеркивал необходимость диалога, но упрекал США в том, что они все время выдвигают ультиматумы в этой сфере.
Обсуждение информационной безопасности осложняется многочисленными обвинениями в кибератаках. США неоднократно обвиняли Россию в совершении киберударов, в том числе, по версии Вашингтона, целью атак было вмешательство в президентские выборы 2016 года.
Россия отвергала все обвинения в совершении или координации киберударов по США и во вмешательстве в выборный процесс государства.
В свою очередь, Россия заявляла о хакерских атаках на государственные ресурсы страны с территории США. В 2017 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на сайт Кремля ежедневно совершаются сотни и тысячи хакерских атак. «Некоторые из хакеров совершают атаки с территории Соединенных Штатов, Китая, Индии, европейских стран и так далее. Но мы не делаем заключений, что эти кибератаки совершаются под руководством президента Обамы и Белый дом несет ответственность за эти атаки», — уточнял Песков.
В конце августа 2020 года заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявлял, что США совершили до 75% кибератак в мире с 2016 по 2019 год.
Михаил Юшков, Мария Лисицына