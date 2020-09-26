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Трамп заявил, что для равноправия рас нужен уход Байдена на пенсию
Президент также считает, что движение Black Lives Matter вредит темнокожим гражданам США.
ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Американское движение Black Lives Matter (BLM) только вредит своей деятельностью черным гражданам США, а для обеспечения равноправия рас в стране требуется уход кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена на пенсию. С такими заявлениями выступил в пятницу на предвыборной встрече с темнокожими сторонниками в Атланте (штат Джорджия) президент США республиканец Дональд Трамп.
«Многие из тех, кто сеет насилие в наших городах, являются сторонниками организации, которая называется Black Lives Matter», — сказал руководитель администрации США, имея в виду массовые акции протеста и волнения, наблюдающиеся в стране с конца мая.
По его мнению, данное движение «по-настоящему вредит черной общине». Black Lives Matter — «это необычное название для организации, идеология и тактика [действий] которой сейчас разрушают множество жизней темнокожих», считает Трамп.
По его словам, предпринимаемые движением BLM действия не входят в «повестку дня черной общины». «Это повестка дня экстремистов, социалистов или даже хуже — <…> марксистов, коммунистов <…>, экстремистски настроенных леваков», — убежден президент. В связи с этим он подверг критике те крупные корпорации США, которые «из-за слабости или страха» жертвуют движению BLM «сотни миллионов долларов». «Речь идет о дураках», — сказал Трамп про такие американские компании.
Глава Белого дома также выразил мнение, что у его соперника на предстоящих в ноябре выборах нет морального права рассуждать о равноправии рас.
«Байден хочет читать стране лекции о расовой справедливости, хотя он на протяжении всей своей карьеры вредил черным американцам, испаноговорящим американцам и ковал альянсы с
С его точки зрения, особенно плохо демократы проявили себя в области общественной безопасности и правопорядка. «По состоянию на прошлый год 19 из 20 самых опасных городов Америки управлялись демократами. Доля убийств [на душу населения] в Балтиморе (штат Мэриленд) выше, чем в Афганистане, Сальвадоре или Гондурасе», — сказал Трамп.
Возможная передача власти
Кроме того, американский лидер затронул вопрос о передаче власти в случае победы Байдена в ноябре. При этом Трамп саркастически отозвался об оценках американскими политологами и наблюдателями его недавних высказываний, которые могли быть истолкованы как свидетельство неготовности признать возможное поражение на выборах.
Трамп воспроизвел некоторые отклики критиков: «Я вам говорил, что он диктатор. Он не передаст власть. Ни при каких обстоятельствах он не передаст власть. Он намерен находиться у власти еще два срока». «Знаете, вы не можете шутить. Если вы шутите, то они это замалчивают», — заявил президент.
Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и