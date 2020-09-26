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03:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший премьер Японии раскрыл детали мирных переговоров с Россией

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ раскрыл детали мирных переговоров с Россией, которые прошли в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2020

По словам Абэ, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре стороны «подошли максимально близко» к заключению мирного договора. Он отметил, что еще в 2016 году почувствовал, что российский лидер полон готовности решить данный вопрос. Тем не менее японский политик подчеркнул, что добиться заключения мирного договора помешало обострение российско-американских отношений после событий на Украине в 2014 году.

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Японские СМИ сообщали о том, что главы государств в ходе переговоров обсуждали передачу Японии двух из четырех Курильских островов.

Ранее новый премьер Японии Ёсихидэ Суга высказался о вопросе обсуждения с Россией четырех южных островов Курильской гряды, которые в Японии считают своими. Он отметил, что намерен продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос их принадлежности.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.

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