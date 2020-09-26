14:13 (мск), источник: ТАСС
Премьер-министр Ливана ушел в отставку
ТАСС, 26 сентября.
«Я приношу свои извинения <…> за то, что политические блоки нарушили то согласие, к которому я стремился ради формирования кабинета. Они не отошли от политизации процесса [формирования правительства]», — заявил Адиб после встречи с президентом страны Мишелем Ауном.
В то же время он указал на необходимость реализации инициатив Франции по стабилизации ситуации в Ливане. «Нужно продолжить реализацию инициативы [президента Франции Эмманюэля] Макрона [по урегулированию политического кризиса], чтобы спасти Ливан», — отметил Адиб.
Согласно дорожной карте по урегулированию кризиса в Ливане, согласованной президентом Франции с ливанскими политиками, новое правительство республики во главе с
Однако шиитские партии «Амаль» и «Хезболлах» отказались от принципа ротации министерских постов и заявили, что будут участвовать в правительстве только в случае сохранения за шиитской общиной контроля над финансовым ведомством. Они объявили об этом после введения США санкций 8 сентября против