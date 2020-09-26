Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 сентябряКагальницкая трагедия, изобретение граммофона, день рождения звезды "Терминатора" и другие события этого дня
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
14:13 (мск), источник: ТАСС

Премьер-министр Ливана ушел в отставку

ТАСС, 26 сентября. Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб в субботу заявил об отказе от формирования правительства страны и своей отставке. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Источник: AP 2020

«Я приношу свои извинения <…> за то, что политические блоки нарушили то согласие, к которому я стремился ради формирования кабинета. Они не отошли от политизации процесса [формирования правительства]», — заявил Адиб после встречи с президентом страны Мишелем Ауном.

В то же время он указал на необходимость реализации инициатив Франции по стабилизации ситуации в Ливане. «Нужно продолжить реализацию инициативы [президента Франции Эмманюэля] Макрона [по урегулированию политического кризиса], чтобы спасти Ливан», — отметил Адиб.

Читайте также
Президент Ливана на фоне кризиса призвал сделать государство светским

Согласно дорожной карте по урегулированию кризиса в Ливане, согласованной президентом Франции с ливанскими политиками, новое правительство республики во главе с премьер-министром Мустафой Адибом должно было быть создано к середине сентября.

Однако шиитские партии «Амаль» и «Хезболлах» отказались от принципа ротации министерских постов и заявили, что будут участвовать в правительстве только в случае сохранения за шиитской общиной контроля над финансовым ведомством. Они объявили об этом после введения США санкций 8 сентября против экс-министра финансов Али Хасана Халиля, который обвинен Вашингтоном в связях с «Хезболлах».

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб заявил о своей отставке
Во время загрузки произошла ошибка.
14:20 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Взрыв в порту Бейрута
 Пригнали тракторы, стали заборы сносить, подумали: что бабка старая может сделать?! Она вышла с ружьем
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
В России запретят курить в больницах и местах торговли
Зеленский объявил на Украине траур из-за авиакатастрофы
Назван значительно снижающий смертность от коронавируса фактор
В России за сутки выявили максимум случаев COVID-19 с 22 июня
Познер объяснил, почему в США считают Россию «врагом»
Эксперты выбрали лучшую российскую актрису десятилетия
Китай обнаружил следы коронавируса на продуктах из России
Hi-Tech
США испытали «истребитель шестого поколения» Чем это грозит России?
Авто
Тест Lamborghini Huracan Evo – сколько стоят эмоции? Итальянцы помнят, что нужно для автомобильного счастья – это купе Lamborghini пробуждает страсть!
Кино
Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили Возлюбленная легендарного хоккеиста, бывшая балерина, вынужденная торговать на рынке турецким ширпотребом, и, конечно, акушер-гинеколог Бахметьева: вспоминаем самые яркие роли актрисы, завоевавшей искреннюю любовь зрителей
Новости партнеров
Россия сдержала тарифы
Новая льгота от ПФР для всех, кто родился с 1959 по 1965 год
Что ожидает пенсионеров, работавших с 2002 по 2014 годы
Российские школьники начинают болеть неизвестной болезнью
Дети
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения ждет ребенка Для девушки новорожденный станет первенцем
Леди
В сети обсуждают расставание Пересильд и Учителя Пара не комментирует отношения.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь